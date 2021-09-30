Скопье, 30 сентября, 2021, 19:29 — ИА Регнум. В Северной Македонии 30 сентября в результате исследования 3425 образцов выявили 494 новых носителя коронавируса. 474 пациента в стране выздоровели. За день в стране умерли 12 носителей вируса, была зарегистрирована смерть еще 10, умерших ранее.

EfkoMKD Тетово. Северная Македония

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Каждые три дня в стране с населением в два миллиона умирают свыше 50 человек с диагнозом COVID-19. Несмотря на это, в Северной Македонии отмечают некоторую положительную динамику. Если в начале сентября число активных случае было свыше 15 тысяч, то сейчас оно составляет 12 087.

В министерстве здравоохранения республики сообщают, что с начала эпидемии в стране выявили 191 408 случаев заражения. С начала пандемии 172 653 пациента выздоровели. Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 6668.