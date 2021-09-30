Москва, 30 сентября, 2021, 19:07 — ИА Регнум. Законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсии, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионный фонд России

Отменить мораторий предполагалось в 2023 году, однако поправки предполагают его продление еще на год.

Учет в 2024 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме на страховую пенсию не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования, поскольку размер в 16% индивидуальной части тарифа страховых взносов сохраняется, отмечают авторы.

Принятие закона будет способствовать стабильности пенсионной системы, указали в правительстве РФ.

Изначально «заморозка» накопительной части пенсий была введена как временная мера. Она действует с 2014 года. Все взносы, которые с тех пор работодатель переводит за сотрудника в Пенсионный фонд, направляются в страховую часть.

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