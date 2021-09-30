Москва, 30 сентября, 2021, 19:12 — ИА Регнум. Таджикский блогер Руслан Бобиев задержан в Москве после того, как выложил в интернете провокационные фотографии. О его задержании 30 сентября сообщает Sputnik.

Цитата из м/ф «Маугли». реж. Роман Давыдов. СССР. 1973 Воспитание

На фото, которые Бобиев выложил в Instagram и TikTok, он стоит на фоне храма Василия Блаженного, а перед ним на корточках особа женского пола в форме полиции. «Интимная» сцена снята в ночное время. Под ней написано: «Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить».

При задержании блогер рассказал, что зарабатывает себе на жизнь «пранками». Пытаясь объяснить, что было изображено на фото, он сказал: «Я фоткался возле храма, я извиняюсь, я искренне извиняюсь, я никогда больше так не будут делать».