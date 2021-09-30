София, 30 сентября, 2021, 18:25 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Болгарии планирует «максимально популяризировать» массовую вакцинацию жителей республики от COVID-19 путем проведения денежно-вещевой лотереи. Об этом сообщает 30 сентября Болгарское телевидение.

Цитата из м/ф «Про бегемота, который боялся прививок». реж Леонид Амальрик. 1966. СССР Бегемот

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По официальным данным, в ближайшее время каждый вакцинированный от коронавируса житель Болгарии, включая постоянно находящихся на территории республики иностранцев, может стать участником розыгрыша мобильного телефона, смарт-часов или электросамоката, а также суммы, эквивалентно $100.

«Для участия в подобной «лотерее» необходимо заполнить электронную анкету и предоставить справку о вакцинации из любого медицинского учреждения», — говорится в рекламном объявлении минздрава Болгарии.

Акция будет продолжаться с 30 сентября по 31 октября нынешнего года. В то же время в представительстве министерства здравоохранения Болгарии в Софии корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что на данный момент речь идет только о розыгрыше 102-х единиц смарт-часов.

«Остальные виды призов будут представлены независимыми спонсорами», — отметили чиновники.

Напомним, согласно статистическим данным, абсолютное большинство жителей Болгарии игнорирует прививки от COVID-19. В некоторых крупных регионах страны две дозы вакцины получили всего 5% населения.