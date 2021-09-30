Москва, 30 сентября, 2021, 18:20 — ИА Регнум. Испытательные пуски гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подводного носителя стартуют в октябре 2021 года, сообщает 30 сентября ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Цитата из видео «9800 КМЧ НАШ ЦИРКОН ОБНУЛИЛ ПВО США гиперзвуковая ракета циркон испытания видео скорость 3м22» Гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон»

По утверждению агентства, в качестве подводного носителя на испытаниях будет использована многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885 «Северодвинск».

Уточняется, что первый испытательный пуск с борта «Северодвинска» должен состояться в начале октября, второй могут провести уже в ноябре, в зависимости от результатов первого пуска. Отмечается, что как минимум один запуск «Циркона» будет произведён из подводного положения.

Затем, в 2022 году, испытания продолжатся, причём это будут не только лётные, но и государственные испытания. Одновременно начнётся плановая поставка «Цирконов» на вооружение ВМФ России.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны России уже подписало договор о закупке гиперзвуковых ракет «Циркон». Ранее было заявлено об успешном завершении испытательных пусков ракет «Циркон» с надводных кораблей.