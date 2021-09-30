Ош, Киргизия, 30 сентября, 2021, 18:05 — ИА Регнум. Выездные мобильные группы медиков активно проводят вакцинацию от коронавируса студентов и сотрудников вузов юга Киргизии. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщила пресс-службой мэрии Оша.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцинация

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В семи высших учебных заведениях Оша насчитывается более 4,4 тысячи сотрудников, из которых вакцинировалось 3200 человек, или 71,3%. В шести средне-специальных учебных заведениях города насчитывается 284 сотрудника, из которых 69,1 процента получили вакцину. На базе ОшГУ для студентов открыты 3 временных пункта вакцинации.

На прошедшем в мэрии Оша 29 сентября заседании противоэпидемической комиссии руководство города поручило усилить информационно-разъяснительные мероприятия на предмет необходимости вакцинации населения от коронавируса.