Москва, 30 сентября, 2021, 18:05 — ИА Регнум. Постоянное заключение соглашений о перемирии и выход из них украинской стороны — перманентная практика для Донбасса. Об этом 30 сентября заявил ИА REGNUM военный публицист Владлен Татарский.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Перемирия заключались и нарушались сотни раз. Это обычная практика для Донбасса — перемирие заключается потом постепенно нарушается, потом начинаются интенсивные, мощные обстрелы — с жертвами», — отметил политолог.

«На моей памяти это было много раз, когда я был на фронте. Я уволился в октябре 2019 г. И постоянно видел одно и тоже — перемирие — нарушение, перемирие — нарушение, с разной степенью интенсивности», — заключил Татарский.

Напомним, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный объявил о том, что украинская армия будет открывать огонь по позициям армий республик Донбасса без согласования с Киевом, как раньше.