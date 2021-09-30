Аддис-Абеба, 30 сентября, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Семь сотрудников ООН должны покинуть Эфиопию в течение трёх суток, сообщается в опубликованном 30 сентября заявлении МИД республики.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Вон отсюда

Отмечается, что все семеро сотрудников специальных миссий получили соответствующие уведомления. «Все они вмешивались во внутренние дела страны», — отметили в ведомстве.

Среди персон нон грата представитель ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН), глава группы по мониторингу Управления Верховного комиссара ООНпо правам человека и сотрудники Управления по координации гуманитарных вопросов ООН.

Напомним, ранее 29 сентября в Вашингтоне прошёл митинг против давления со стороны американской администрации на Аддис-Абебу и против вмешательства США во внутренние дела Эфиопии.