Женева, Швейцария, 30 сентября, 2021, 17:19 — ИА Регнум. Только 15 из 54 африканских стран достигли глобальной цели по вакцинации 10% населения к концу сентября. Об этом сообщил 30 сентября официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам вакцинации в Африке Ричард Михиго, передаёт Associated Press.

(сс) Feed My Starving Children Дети Африки

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

По его словам, половина африканских стран на сегодняшний день полностью вакцинировала лишь около 2% своего населения.

Представитель ВОЗ отметил, что поставки вакцин от коронавируса в африканские страны увеличились в десять раз с июня текущего года, однако их объём необходимо увеличить ещё как минимум вдвое, чтобы достичь цели по вакцинации 40% населения к концу года.