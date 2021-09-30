Москва, 30 сентября, 2021, 17:14 — ИА Регнум. Доля продукции с высокой степенью переработки в структуре рыбопромышленного производства в России к 2030 году увеличится до 80% с нынешних 25%. Об этом ИА REGNUM заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Петр Данилов ИА Красная Весна Рыба

По его словам, это произойдет благодаря созданным к тому времени мощностям и развитию логистической инфраструктуры.

«Увеличение доступности рыбной продукции на отечественном рынке — для нас приоритет», — отметил чиновник. При этом он привел данные Росстата, согласно которым, объем потребления рыбы по итогам 2020 года составил 22,2 кг на человека, что соответствует рекомендациям Минздрава.

Илья Шестаков подчеркнул, что основной объем рыбы на отечественном рынке — это продукция российских рыбаков: «Минтай, сельдь, треска и пикша, горбуша, кета, корюшка, шпроты и килька, иваси, различные пресноводные виды рыб — перечень длинный. Разумеется, есть и импорт — у нас открытый рынок. Но ввозится преимущественно та рыба или морепродукты, которые мы не добываем, либо добываем, выращиваем в небольшом количестве, например, тунца или атлантического лосося».

Глава Росрыболовства уточнил, что важен не только объем добываемой рыбы, но и ее цена для потребителя, а также широта ассортимента.

Он напомнил, что долгое время отрасль развивалась по сырьевому типу — значительные объемы рыбы шли прямо из моря на экспорт, что не способствовало развитию переработки и инфраструктуры.

«Сейчас мы меняем ситуацию, стимулируя модернизацию отрасли, — рассказал Шестаков. — Прежде всего, предоставляем специальные квоты на вылов рыбы тем компаниям, которые строят береговые заводы и высокотехнологичные суда».

Так государство помогает рыбопромышленникам быстрее окупить затраты и переориентироваться на новый формат производства.