Москва, 30 сентября 2021, 16:29 — REGNUM Теперь и Исландии достиг западный тренд по очернению России, сообщил 30 сентября журналистам замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
Отметив, что в прессе Исландии появились материалы о мнимой хакерской атаке с территории РФ, целью которой якобы было получение выкупа со стороны одной из исландских компаний, Зайцев сказал:
Он порекомендовал исландской прессе отказаться от распространения ложной информации, а властям Исландии, если нужно, обращаться в российский координационный центр по компьютерным инцидентам.
Дипломат отметил, что за всё время существования центра от официального Рейкьявика, а также от компаний Исландии запросов по компьютерным инцидентам не было.
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