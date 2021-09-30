Рига, 30 сентября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Бывший президент Латвии Валдис Затлерс, весной нынешнего года привитый вакциной AstraZeneca, заболел COVID-19, сообщил портал Ir.lv.

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Затлерс находится на домашнем карантине, по его словам, болезнь протекает легко и чувствует он себя хорошо: «Это заражение — четкий сигнал, что через пять месяцев иммунитет у пожилых людей падает и нельзя затягивать с третьей прививкой».

В то же время он добавил, что третьей вакциной он не будет прививаться: «Я в данном случае третью дозу получил от природы или самого вируса, чтобы укрепить свой иммунитет».

Затлерс признался, что не знает, где он мог заразиться.