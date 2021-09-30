Москва, 30 сентября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Объём международных резервов России по состоянию на 24 сентября составил $617,9 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

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На 17 сентября международные резервы страны составляли $619,8 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $1,9 млрд, или на 0,3%.

В комментарии регулятора отмечается, что снижение показателя произошло «под воздействием отрицательной переоценки, частично скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

Напомним, на начало сентября, согласно данным ЦБ, в общей структуре резервов иностранная валюта составляла $455,58 млрд, специальные права заимствования — $24,64 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,26 млрд, монетарное золото — $132,7 млрд.