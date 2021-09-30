Москва, 30 сентября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Направив свой спецназ в населенные сербами районы Косово и Метохии, косовские албанцы грубо нарушили свои обязательства по брюссельскому процессу. Такое мнение высказал заместитель руководителя Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев на брифинге в Москве 30 сентября.

Антон Привальский ИА Красная Весна МИД

Так Зайцев ответил на вопрос корреспондента ИА REGNUM о том, как МИД России видит долгосрочное решение кризиса на севере Косово, возникшего по поводу права на использование автомобильных номеров, с учетом того, что Приштина оправдывают свои действия, апеллируя к соглашению от 2016 года «О взаимности» и подчёркивает, что под ним также стоит подпись сербской стороны.

Российский дипломат напомнил, что между Белградом и Приштины 14 сентября 2016 года было подписано соглашение, проистекающее из соглашения о свободе передвижения 2011 года. В пункте 5 данного документа четко зафиксировано, что Косово продлит действие регистрационных номеров (центральной Сербии — ИА REGNUM) на пять лет, после чего стороны вновь обсудят данный вопрос при посредничестве ЕС в случае необходимости, рассказал Зайцев.

«Понятно, что обсуждения должны вестись за столом переговоров, с участием уполномоченных представителей сторон. Вместо этого приштинские власти направили в районы Косово, населенные сербами, свой спецназ в попытке навязать устраивающие их решения. Таким образом налицо прямое, грубое и циничное нарушение косовскими албанцами своих обязательств в условиях незавершенности правового процесса, призванного урегулировать проблему свободы передвижения», — подытожил Зайцев.

Напомним, что ранее президент Сербии заявил о том, что за столом переговоров в Брюсселе найдено временное решение спора, возникшего вокруг автомобильных номеров. Он уточнил, что подразделения «Росу» (так называемая специальная полиция сепаратистского Косово — ИА REGNUM) покинут КПП Ярине и Брняк 2 октября до 8:00 часов. Сербы параллельно уберут баррикады с дорог, которые ведут к этим двумя КПП, а контингент KFOR будет контролировать административные переходы в период непосредственно до начала и в течение двух недель после реализации соглашения. С 4 октября будет задействован «режим стикеров», который подразумевает, что машины с автомобильными номерами Сербии смогут ездить по территории Косово, но они должны быть помечены специальными наклейками.