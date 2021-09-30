Москва, 30 сентября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил создать в ведомственных учебных заведениях кафедры по расследованию киберпреступлений, сообщает 30 сентября официальный сайт СК РФ.

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Такое решение принято из-за быстрого роста количества киберпреступлений и повышения цифровизации российского общества.

«В связи с высокой цифровизацией общества и ростом киберпреступлений председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил создать на базе Санкт-Петербургской и Московской академий СК России специализированные подразделения — «Кафедры информационных технологий и организации расследований киберпреступлений», — указано в сообщении СК РФ.

Отмечено, что преступники используют цифровизацию для незаконной наживы, при этом их жертвами становятся рядовые граждане, в том числе и пенсионеры.

Санкт-Петербургская и Московская академии СК России начали подбор преподавательского состава, обновление образовательных программ, создают учебно-практические полигоны.

Новые курсы учебных дисциплин будут называться «Основы кибербезопасности»; «Использование информационных технологий при исследовании цифровых следов». Для них создано учебное пособие «Раскрытие и расследование преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации».