Москва, 30 сентября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Причина заявлений Александра Лукашенко о белорусскости Белостока и Вильнюса — миграционный кризис. Об этом заявил 30 сентября ИА REGNUM ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Александр Гронский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

«Из контекста понятно, что Лукашенко заявил о белорусских Вильнюсе и Белостоке для того, чтобы пораздражать оппонентов. Что было достигнуто, потому что на фразу обратили внимание и начали ее обсуждать», — заявил эксперт.

«Белорусская Вильня» («Вильня» — это Вильнюс по-белорусски) всплывала в речах не только Лукашенко. Это можно объяснить сформировавшимся в белорусской интеллектуальной среде мнением о Вильно как о центре белорусской культуры в дооктябрьский период. Белосток до событий 1917 года был частью Гродненской губернии. Сейчас Гродно в Белоруссии, поэтому Белосток, как бывшую часть Гродненщины, иногда воспринимают и как бывшую часть Белоруссии», — пояснил эксперт.

«Нужно еще заметить, что и Вильнюс, но под названием Вильно, и Белосток побывали в составе БССР. В 1939 г. после похода Красной армии в Польшу оба города отошли к СССР и были включены в состав БССР. Но Вильно ушло в Литву практически сразу, а Белосток — в Польшу после войны. Поэтому ничего нового Лукашенко не сказал», — отметил Гронский.

«Ясно, почему в 2021 году возникла тема именно этих двух городов как бывших белорусских. Именно Литва и Польша как граничащие с Белоруссией государства страдают от мигрантов. Выяснение отношений между Минском, Варшавой и Вильнюсом по поводу нелегальной миграции, а также конкретное отношение Польши и Литвы к белорусским протестам подтолкнуло вспомнить именно Белосток и Вильнюс как бывшие белорусские города», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в одном из своих выступлений президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Белосток (нынешняя Польша) и Вильнюс (нынешняя Литва) являются исторически белорусскими городами.