Москва, 30 сентября, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Дело гражданина России Алексея Никифорова, которого власти Дании обвиняют в шпионаже, должно быть рассмотрено без политизации и правового произвола, сообщил 30 сентября журналистам замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич, Андрей Игнатенко. 1997. Россия В суде

Комментируя начинающийся в Дании апелляционный процесс в по делу Никифорова, Зайцев сказал:

«Исходим из того, что в отношении Алексея Никифорова был допущен произвол и рассчитываем, что российский гражданин будет освобождён».

Напомним, в Дании в конце 2020 г. Никифорова обвинили в шпионаже. Арестован он был в июле прошлого года. По версии датских спецслужб, Никифоров занимался переправкой в Россию информации об энергетических технологиях Дании, где он постоянно проживает.