Москва, 30 сентября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. СССР заранее готовился к очень тяжёлой войне с Германией на своей территории. Об этом 30 сентября заявил публицист, ветеран дипломатической службы, чрезвычайный и полномочный посланник II класса, обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин на научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Михаил Демурин, публицист, ветеран дипломатической службы, чрезвычайный и полномочный посланник II класса, обозреватель ИА REGNUM

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«Это о многом говорит — о том, как руководство СССР оценивало состояние и возможности Красной армии, как оно оценивало силу удара немецких войск, и оно даёт, может быть, один из самых весомых аргументов для ответа на вопрос, планировался ли какой-то упреждающий удар», — заявил Демурин.

Строительство оборонительных рубежей во время Великой Отечественной войны было в СССР повсеместным, однако опыт Чувашской АССР уникален тем, что через её небольшую территорию протянулись сразу два рубежа: Сурский оборонительный рубеж и Казанский обвод протяжённостью 380 км.

«Третий рубеж обороны свою роль крепости на пути Вермахта, как мы знаем, не сыграл. Не пришлось, к счастью, проверять на прочность рубеж четвёртый. Но все эти оборонительные рубежи в Чувашии, в Горьковской области, Ярославской области, на других направлениях и в других областях — внесли, конечно, свой вклад в победу», — подчеркнул Демурин.

«Подвиг их строителей — одновременно и трагическая, и героическая часть общего советского периода», — указал он.