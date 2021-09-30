Таллин, 30 сентября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. В каждой из сфер деятельности населения Эстонии, так или иначе связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, в бюджете 2022 года предусмотрено увеличение расходов. Об этом сообщается в пресс-релизе правительства страны.

Pixabay.com Бюджет

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Чтобы взять под контроль распространение коронавируса, государство по-прежнему делает все, чтобы вакцинация была широкодоступной и удобной для людей, говорится в сообщении. На покрытие расходов, связанный с вакцинацией, выделено более 38 млн евро. Государство считает важным, чтобы до конца эпидемии вакцинация была бесплатной для всего населения Эстонии.

Кроме того, в следующем году вырастут зарплаты медицинских работников, учителей, полицейских и спасателей. Правительство обеспечит согласованный в коллективном договоре рост зарплат работников сектора здравоохранения: минимальная зарплата врачей и медсестер вырастет более чем на 7%, а персонала попечительских учреждений — на 10%. Зарплата патронажных работников вырастет до уровня зарплаты медсестер.

Нижняя ставка зарплаты учителя вырастет в новом году на 7,3%, что потребует расходов в общем объеме 30 млн евро. Примерно на столько же повысится заработная плата работников культуры. Минимальная зарплата полицейского чиновника поднимется почти на 5%, а минимальная зарплата спасателя — почти на 12%. На эти цели в сферу внутренней безопасности будет направлено 11,7 млн евро.

Правительство считает важным восполнить пробелы в образовании школьников, возникшие из-за кризиса, и запланировало для этого в 2022 году дополнительно 12 млн евро. Для того, чтобы улучшить доступ детей к образованию по интересам, самоуправления получат дополнительно 10 млн евро.

В государственном бюджете обращается системное внимание на проблемы душевного здоровья и помощь так называемым невидимым жертвам кризиса. Например, 3 млн евро будет направлено на развитие детских центров душевного здоровья, на поддержку клинических психологов в первый год их профессиональной деятельности, а местные самоуправления получат помощь в оказании психологической помощи своим жителям.

Для развития активного образа жизни в государственном бюджете предусмотрено 600 000 евро на начинания, способствующие двигательной активности, поскольку ее недостаток является одним из самых больших факторов риска для здоровья эстонского общества.