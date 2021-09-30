Джакарта, 30 сентября, 2021, 16:07 — ИА Регнум. В Индонезии за сутки выявили 1690 носителей коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

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По состоянию на 30 сентября в Индонезии подтвердили 4 215 104 случая заражения SARS-CoV-2.

Побороть коронавирус в Индонезии смогли 4 037 024 жителя Индонезии. Всего от COVID-19 умерли 141 939 человек.

В Индонезии также зарегистрировано 36 141 активный случай COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии заявили, что необходимо проявлять осторожность, чтобы штамм коронавируса «Мю» не попал в Индонезию, поскольку этот штамм обнаружили в Малайзии.