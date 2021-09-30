Москва, 30 сентября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Проект федерального бюджета на 2022−2024 годы предполагает рост расходов на национальные проекты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров

«На следующий год предлагается в проекте бюджета рост средств на национальные проекты более чем на 12%. На 12,2% возрастают средства, которые идут на реализации национальных проектов. По проекту на 2023-й год предлагается рост еще на 8,6%, а по 2024-му году — на 6,4%», — сказал Макаров.

При этом он обратил внимание на то, что в 2024 году «условно значительная часть доходов просто не определяется, поэтому эта цифра не определяет рост средств на национальные проекты, которые предлагаются к 2024-м году».

Парламентарий также заявил, что несмотря на необходимость государства в 2021 году тратить очень большие средства на борьбу с коронавирусом, средства, которые выделялись на реализацию национальных проектов, также выросли по сравнению с теми, которые закладывались в предыдущем бюджете.

«Поэтому в данном случае внимание к реализации национальных проектов предается очень большое», — подчеркнул глава комитета.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство РФ внесло в Госдуму профицитный проект федерального бюджета на очередную трехлетку.