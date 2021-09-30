Москва, 30 сентября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Можно обсуждать локальное исключение горбуши из перечня ценных видов рыб, но не полное ее истребление, заявил ИА REGNUM глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Василий Данилов Горбуша

Эксплуатация любого ресурса, в том числе горбуши на Севере, требует рационального подхода, считает чиновник.

Он напомнил, что горбуша попала на Север России с Дальнего Востока в советские годы.

«На Кольском полуострове, где традиционно обитал атлантический лосось, провели научный эксперимент по акклиматизации кеты и горбуши. С Дальнего Востока привезли икру и полученных мальков выпустили в естественные водоемы. Кета не прижилась, а горбуша почувствовала себя здесь себя очень неплохо», — рассказал Илья Шестаков.

По его словам, ученые и сегодня продолжают отслеживать процесс расселения рыбы.

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«На 100% однозначные выводы делать нельзя, тем не менее результаты исследований за более чем полувековую историю не показали нанесения существенного вреда экосистемам, — сказал чиновник. — Что касается наполнения рек после нереста останками рыбы, то здесь, наоборот, даже можно возразить. Северные реки, как правило, достаточно бедны питательным планктоном. Горбуша, погибая и разлагаясь, насыщает воду рек азотом, фосфором и другими элементами. Они питают планктон, а тот служит кормом для молоди всех видов рыб».