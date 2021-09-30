Стокгольм, 30 сентября, 2021, 16:16 — ИА Регнум. В лене Вермланд зафиксирован самый высокий процент вакцинированных от COVID-19 во всей Швеции. Об этом со ссылкой на статистику Агентства общественного здравоохранения сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Вакцина

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85,8% жителей лена старше 16 лет полностью вакцинированы от COVID-19 обоими компонентами. Доля вакцинированных одной дозой также высока: 89,3%. Это самый высокий процент во всей Швеции.

Вскоре в Вермланд начнется ревакцинация третьей дозой людей старше 80 лет.

«Мы уже подготовились, поэтому я ожидаю, что скоро мы сможем предложить третью дозу», — заявила в комментарии SVT главный инфекционист лена Анна Скугстам.

Всего в Вермланде было проведено более 334 400 тестов на коронавирус. За последние сутки только четыре заразились SARS-CoV-2.