Стокгольм, 30 сентября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. 30 сентября впервые за очень долгое время представители Агентства общественного здравоохранения Швеции провели пресс-конференцию в своем офисе в Сольне (Стокгольм) в очном формате. Одним из тех, кто пришел пообщаться с журналистами, был государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Стокгольм. Швеция

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

«Немного странно видеть людей вживую», — пошутил в начале своего выступления Тегнелл.

В своем отчете он упомянул о необходимости ревакцинацией третьей дозой определенных граждан, особенно пожилых лиц и людей из группы риска. Тегнелл отметил, что защитный эффект вакцины от COVID-19 со временем явно ослабевает и что в Швеции снова наблюдается высокий уровень смертности, например, в домах престарелых. Однако уровень распространения коронавируса в целом снижается:

«Но в целом распространение коронавируса инфекции идет на спад», — отметил он.