Санкт-Петербург, , 15:45 — REGNUM Смольный назначил временно исполняющего обязанности председателя комитета по социальной политике Санкт-Петербурга. На освободившееся место многолетнего главы комитета Александра Ржаненкова, который избран депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга VII созыва при поддержке «Единой России», временно назначена его заместитель Елена Фидрикова. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

Временно исполняющей обязанности председателя комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Елена Фидрикова. Пресс-служба комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

С февраля 2014 года Фидрикова работала заместителем руководителя комитета и курировала вопросы семейной и демографической политики, опеки и попечительства.

«Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев официально представил временно исполняющего обязанности сотрудникам комитета и руководителям подведомственных учреждений», — уточнили в пресс-службе.

Елена Николаевна Фидрикова родилась в 1974 году в Ленинграде. Окончила Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена. Трудовой путь начала воспитателем в детском саду, затем работала в системе образования Выборгского района, занимала должность заместителя главы администрации Выборгского района.