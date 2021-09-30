Таллин, 30 сентября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Оппозиционная консервативная Народной партии Эстонии (EKRE) обратились в административный суд с ходатайством об отмене введенных правительством ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. Об этом сообщил портал ERR.

Konrad Zielinski, son of Julo Флаг Эстонии

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По мнению истцов, эти распоряжения противоречат Основному закону страны (Конституции) и незаконно налагают обязательства на людей и предприятия.

«Мы предприняли этот шаг, так как видим, что правительство превысило свои полномочия и заняло позицию власти. Коронавирусная политика правительства выходит за рамки основных прав человека, принципов Конституции, основных принципов правового государства», — прокомментировал действия партии ее лидер Мартин Хельме.

Он добавил, что если общество Эстонии позволит подобному случиться, то восстановить права будет намного сложнее.

EKRE критикует распоряжение правительства под номером 305, называя его «неправомерным», как противоречащим положениям Закона о профилактике инфекционных заболеваний и борьбе с ними (NETS) и Закона об охране правопорядка.

Члены фракции EKRE считают, что ограничения, налагаемые постановлением правительства на доступ к деятельности и мероприятиям, ограничивают свободу передвижения, предусмотренную статьей 34, и свободу собраний, предусмотренную статьей 47 Конституции. А проверка данных о здоровье человека нарушает неприкосновенность частной жизни, предусмотренную статьей 26 Конституции.

Обязанность носить маску также нарушает неприкосновенность частной жизни, предусмотренную статьей 26 Конституции, так как сфера защиты этой правовой нормы включает в себя физическое самоопределение и неприкосновенность лиц.

EKRE также считает, что правительство не может делегировать проверку и идентификацию деликатных личных данных частным компаниям.