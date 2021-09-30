Эксперт: «Бюджет честно выполнил задачи, поставленные президентом»
Москва, 30 сентября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Законопроект о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов внесён на рассмотрение в Госдуму. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
При формировании документа Правительство исходило из необходимости безусловного исполнения социальных обязательств перед гражданами, Посланий Президента РФ Федеральному Собранию и поручению главы государства по выполнению Народной программы партии «Единая Россия». Это, в частности, адресная поддержка семей с детьми, выплата пособий беременным женщинам, испытывающим материальные трудности, проведение углубленной диспансеризации, реализация программ медицинской реабилитации.
Документ предполагает полное финансовое обеспечение реализации национальных проектов и достижения национальных целей развития. Как ранее на совещании с членами Правительства заявил Президент РФ В. В. Путин, «все ориентиры предвыборной программы «Единой России» и других партий должны быть тесно увязаны с нашими национальными целями развития».
Проект бюджета предусматривает ежегодный рост экономики России в течение ближайших трех лет. Прогнозный объём ВВП в 2022 году определен на уровне 133,3 трлн рублей, в 2023 году — 141,9 трлн рублей, в 2024 году — 151,5 трлн рублей.
Согласно проекту, в следующие два года бюджет будет профицитным. Доходы в 2022 году составят 25,02 трлн рублей, в 2023 году — 25,54 трлн рублей, в 2024 году — 25,83 трлн рублей.
Расходы в 2022 году запланированы на уровне 23,69 трлн рублей, в 2023 году — 25,24 трлн рублей, в 2024 году — 26,35 трлн рублей. Из них на реализацию национальных проектов в 2022 году предусмотрено 2,74 трлн рублей, в 2023 году — 2,88 трлн рублей, в 2024 году — 2,98 трлн рублей.