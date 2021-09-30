Москва, 30 сентября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Законопроект о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов внесён на рассмотрение в Госдуму. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Дмитрий Журавлев

При формировании документа Правительство исходило из необходимости безусловного исполнения социальных обязательств перед гражданами, Посланий Президента РФ Федеральному Собранию и поручению главы государства по выполнению Народной программы партии «Единая Россия». Это, в частности, адресная поддержка семей с детьми, выплата пособий беременным женщинам, испытывающим материальные трудности, проведение углубленной диспансеризации, реализация программ медицинской реабилитации.

Документ предполагает полное финансовое обеспечение реализации национальных проектов и достижения национальных целей развития. Как ранее на совещании с членами Правительства заявил Президент РФ В. В. Путин, «все ориентиры предвыборной программы «Единой России» и других партий должны быть тесно увязаны с нашими национальными целями развития».

Проект бюджета предусматривает ежегодный рост экономики России в течение ближайших трех лет. Прогнозный объём ВВП в 2022 году определен на уровне 133,3 трлн рублей, в 2023 году — 141,9 трлн рублей, в 2024 году — 151,5 трлн рублей.

Согласно проекту, в следующие два года бюджет будет профицитным. Доходы в 2022 году составят 25,02 трлн рублей, в 2023 году — 25,54 трлн рублей, в 2024 году — 25,83 трлн рублей.

Расходы в 2022 году запланированы на уровне 23,69 трлн рублей, в 2023 году — 25,24 трлн рублей, в 2024 году — 26,35 трлн рублей. Из них на реализацию национальных проектов в 2022 году предусмотрено 2,74 трлн рублей, в 2023 году — 2,88 трлн рублей, в 2024 году — 2,98 трлн рублей.

«Бюджет совершенно ожидаемый. С одной стороны профицитный, с другой — социальный. Не до конца понимаю, как долго удастся удерживать эту ситуацию. Сейчас, конечно, за тысячу кубометров газа дают тысячу долларов, и при таких — то ценах на газ, как говорится, «мы и лучше сделаем». Но они ведь не могут такими быть всегда. Но фактически бюджет — это сумма распоряжений президента, Народной программы, стратегической программы развития страны. Бюджет оформил всю эту систему затрат, как Закон о бюджете, и при этом смог сбалансировать его так, чтобы затраты не превышали доходы. Хотя размер профицита по годам разный. То есть, бюджет честно выполнил те задачи, которые перед ним поставил президент», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM научный руководитель Института региональных проблем (ИРП) Дмитрий Журавлев.