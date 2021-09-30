Москва, 30 сентября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Вопрос удорожания российского софта в 2021 году ни в коей мере не связан с налоговой политикой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько. Так он прокомментировал информацию о том, что российское программное обеспечение в 2021 году подорожало, несмотря на налоговые преференции.

Unsplash Программное обеспечение

«Вопрос удорожания российского софта в текущем году ни в коей мере не связан с налоговой политикой. Более того, именно меры налоговой политики в виде снижения ставок по налогу на прибыль (до 3%), страховым взносам (до 7,5%) и обнуление НДС позволили в значительной мере выступить сдерживающим фактором в ценовой гонке на IT-продукцию, — сказал Засько. — Наряду с общей тенденцией удорожания всего в текущем году именно программное обеспечение стоит выделить в особую категорию. IT-бизнес является самым мобильным и трансграничным, не требующим абсолютно никакой привязки к месту выполнения работ».

Как подчеркнул эксперт, само по себе это максимально удобно и прогрессивно.

«Однако это формирует предпосылки к замене российских специалистов на иностранных разработчиков, в то время как в текущем году вступили в силу определенные требования к применению именно российского софта, — сказал Заськов. — И представляется, что определенный дефицит профессиональных кадров на рынке разработки российского софта и выступил катализатором роста цен на продукцию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года было объявлено, что в РФ планируется развивать и внедрять российское программное обеспечение.