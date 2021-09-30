Джакарта, 30 сентября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. В Индонезии заявили, что необходимо проявлять осторожность, чтобы штамм коронавируса «Мю» не попал в Индонезию, поскольку этот штамм обнаружили в Малайзии, сообщает Antara.

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Штамм «Мю» был впервые обнаружен в Колумбии и распространился почти в 40 странах мира.

Индонезии необходимо предотвратить появление новых штаммов коронавируса путем принятия превентивных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила партию вакцины против коронавируса от правительства Италии.