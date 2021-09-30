Таллин, 30 сентября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Правящая партия Эстонии как партия премьер-министра несет прямую ответственность за все происходящее в стране, падение рейтингов показывает, что ситуация в стране не устраивает ее жителей. Об этом политологи сообщили порталу ERR.

Флаг Эстонии

Комментируя результаты социологического опроса, согласно которому Реформистская партия премьер-министра Кайи Каллас теряет поддержку, профессор обществоведения Таллинского университета Ану Тоотс назвала три причины.

«Здесь есть три аспекта. Во-первых, неспособность принимать ясные решения в широком смысле слова. Во-вторых, неспособность справиться с вирусом. В-третьих, усиливающиеся разногласия внутри самой партии», — перечислила она.

По мнению старшего научного сотрудника Института политических исследований Тартуского университета Михкеля Солвака, муниципальные выборы дают оппозиции более широкие возможности привлекать к себе внимание и критиковать правительство, а рост цен на электричество тоже плохо влияет на рейтинг партий в правительстве. «Можно было ожидать, что при такой комбинации факторов в рейтингах партий может произойти такое изменение», — сказал Солвак.

Бывший политик и нынешний бизнесмен Отт Луми добавил, что реформисты так и не смогли разъяснить широким слоям населения, свои цели, а также принимаемые решения: «Недостаточно, что они занимают ключевые должности. Люди хотят понять суть политики, которую они проводят, а также общую политическую линию партии в широком плане».

По его словам, последние 15 лет реформисты старались быть народной партией с широкой базой поддержки, и это минус: «Мы видели на недавних выборах в Германии, что когда мейнстримовые партии очень долго проводят технократическую, ничего не говорящую политику, то ранее или поздно это приводит к их краху».