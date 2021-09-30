Таллин, 30 сентября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. В течение октября нынешнего года правительство Эстонии намерено разработать методы по смягчению шока, обусловленного ростом цен на электричество. Об этом министр финансов страны Кейт Пентус-Розиманнус сообщила в интервью гостелевидению ETV.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет электричества

По ее словам, для этого планируют использовать деньги, поступающие от продажи на мировом рынке эстонских квот на выбросы углекислого газа CO2.

«Каким точно будет этот механизм смягчения роста цен, говорить пока рано, так как работа только началась. Вероятно, в качестве источника финансирования мы сможем использовать прежде всего деньги от избыточных поступлений квот на выбросы CO2», — сообщила министр финансов.

Пентус-Розиманнус отметила, что для использования денег, поступающих от продажи квот, Европейская комиссия установила четкие критерии, и поэтому от нее нужно получить подтверждение.

Квоты на выбросы углекислого газа выделяются каждой стране мира на основании показателей 1990 года. Благодаря этому факту, Эстония, которая в ходе масштабного «избавления» от советского прошлого закрыла десятки промышленных объектов и заводов, построенных СССР, теперь имеет возможность продавать лишние квоты на международном рынке.

За годы продажи квот «наследия СССР» Эстония заработала на международном рынке до 1 млрд евро.