Афины , 30 сентября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Франция и Греция пришли к стратегическому партнерству. Об этом заявил греческий премьер-министр Кирьякос Мицотакис на Афинском демократическом форуме 30 сентября.

Греция

Между странами, отметил Мицотакис, существует положение о взаимной помощи в обороне, в котором говорится, что если какая-либо из двух сторон подвергнется нападению, то другая сторона предложит свою помощь. Это символизирует преданность Франции и ее интерес к региону Восточного Средиземноморья, отметил он.

«Мы купили [у Франции] фрегаты по лучшей цене и с наилучшими сроками поставки», — добавил он, заявив, что заказанные Грецией корабли прочно поставят греческий флот в цифровую эпоху и значительно повысят сдерживающий потенциал страны.