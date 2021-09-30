Пенза, 30 сентября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. В Пензе определили дату закрытия дачного сезона. Автобусные маршруты до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ продолжат работу вплоть до 10 октября включительно, сообщает 30 сентября городская администрация.

Константин Бахтин, 1909 Опустевшая дача

Возможность продления дачного сезона рассмотрят в случае стабилизации эпидемиологической обстановки и при сохранении благоприятных погодных условий.

В этом году дачный сезон стартовал 24 апреля. Автобусы работали по 21 сезонному маршруту. Всего на сегодняшний день дачными автобусами перевезено более 287 тыс. человек.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе в октябре 2020 года прошла традиционная сельскохозяйственная ярмарка, приуроченная к завершению дачного сезона.

Читайте также: В Пензе сохранят стоимость проезда на дачных маршрутах