Тбилиси, 30 сентября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Грузии сразу задержат бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, если он вернётся на родину, и всех, кто этому попытается помешать. Об этом 30 сентября заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

PR office of Prime Minister of Georgia Ираклий Гарибашвили

Главе грузинского правительства задали вопрос, что он имел в виду, когда ранее говорил о 100 тыс. «рассерженных» сторонников правящей партии «Грузинская мечта», которые могут прийти встречать Саакашвили. Гарибашвили ответил, что не призывает к гражданскому противостоянию.

«Для Саакашвили не нужно 100 тыс. человек. Хватит и десяти опытных полицейских, которые его задержат. Государство полностью готово к тому, чтобы обеспечить порядок, чтобы не было помех исполнению закона, и все это мы сделаем мирно». — сказал Гарибашвили.

Напомним, ранее Саакашвили заявил, что вернётся в Грузию 2 октября в день голосования на выборах в органы самоуправления. В стране в поддержку Саакашвили создано оппозиционное движение, на его сайте зарегистрировались 104 человека.