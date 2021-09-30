Тверь, 30 сентября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Система рентгеновского контроля качества будет запущена на предприятии «КСК Элком», входящем в дивизион «Электронные и электрические компоненты» группы компаний КСК и расположенном на территории промтехнопарка в Тверской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона 30 сентября. Ранее губернатор Игорь Руденя неоднократно отмечал, что продукция КСК превосходит западные аналоги.

Пресс-служба правительства Тверской области Производство плат на КСК Элком

«Для региона это, прежде всего, рабочие места. Сегодня для наших жителей обеспечены возможности работать на новейшем оборудовании», — отметил глава региона Игорь Руденя.

Теперь на предприятии введена автоматическая оптическая 3D-инспекция системой рентгеновского контроля качества паяных соединений, проверка которых не всегда возможна оптическими методами.

Таким образом, на производстве собран полный комплекс контрольного оборудования для проведения тотальной проверки каждого компонента перед выпуском целой партии. Современный комплекс контрольного оборудования включает в себя систему автоматизированного оптического и рентгеновского контроля, а также обязательный функциональный контроль. Все это позволяет выявлять, анализировать и устранять технологические ошибки монтажа электронных изделий и гарантировать их работоспособность.

Отметим, что «КСК Элком» входит в число ведущих разработчиков и производителей систем информирования и электронных компонентов для подвижного состава. Оно расположено на территории Промтехнопарка КСК в Твери. Потенциал площадки ранее был представлен премьер-министру России Михаилу Мишустину и министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу.

Сам Промтехнопарк КСК станет частью создаваемого в Тверской области инновационного кластера транспортного машиностроения. Проект технопарка стартовал в Тверской области в 2018 году. В конце 2020 года здесь открыта первая очередь производства. На территории Промтехнопарка работают предприятия, специализирующиеся на выпуске комплектующих и оборудования для транспортного машиностроения, в том числе для пассажирских вагонов, вагонов метро, специальных вагонов и других видов транспорта. Общий объём инвестиций в реализацию проекта уже составил более 3,5 млрд рублей, а общий планируемый объём вложений — более 5 млрд. Всего здесь планируется размещение производств 19 резидентов, до конца 2024 года регион получит до 3 тыс. новых рабочих мест. Номенклатура производимых резидентами технопарка компонентов для транспорта превысит 300 наименований.