Историк оценил роль конференции ИА REGNUM о Сурском рубеже
Москва, 30 сентября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Конференция «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM способствует не только памяти о строительстве оборонительного рубежа, но и имеет значительную научную ценность. Об этом 30 сентября во время мероприятия заявил советник департамента Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам, кандидат исторических наук Юрий Никифоров.
Следите за развитием событий в трансляции: «Конференция в ИА REGNUM: тыл СССР и рубежи обороны в 1941−1942 годах»
«Оценивая саму идею проведения этой конференции, когда увидели программу, мы поняли, что ИА REGNUM организовало полноценное научное мероприятие», — сказал Никифоров.
По его словам, на конференции будет дана не только моральная и нравственная оценка тех событий.
«Возможно, прозвучат какие-то доклады, в которых будет научная, всероссийского уровня, значимость», — отметил историк.