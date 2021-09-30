Москва, 30 сентября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Конференция «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM способствует не только памяти о строительстве оборонительного рубежа, но и имеет значительную научную ценность. Об этом 30 сентября во время мероприятия заявил советник департамента Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам, кандидат исторических наук Юрий Никифоров.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Советник департамента Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам, кандидат исторических наук Юрий Никифоров во время научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM

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«Оценивая саму идею проведения этой конференции, когда увидели программу, мы поняли, что ИА REGNUM организовало полноценное научное мероприятие», — сказал Никифоров.

По его словам, на конференции будет дана не только моральная и нравственная оценка тех событий.

«Возможно, прозвучат какие-то доклады, в которых будет научная, всероссийского уровня, значимость», — отметил историк.