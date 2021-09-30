Сеул, 30 сентября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 30 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Mnd.go.kr Военнослужащие Южной Кореи

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

По их словам, коронавирус выявлен у десяти представителей сухопутных войск и одного представителя военно-воздушных сил.

Известно, что восемь военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 171.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 1766.

Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2564 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев заражения в стране увеличилось до 311 289.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили свыше 2,5 тыс. носителей коронавируса