В ВС Южной Кореи выявили одиннадцать случаев заражения коронавирусом
Сеул, 30 сентября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 30 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
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По их словам, коронавирус выявлен у десяти представителей сухопутных войск и одного представителя военно-воздушных сил.
Известно, что восемь военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 171.
Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 1766.
Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2564 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев заражения в стране увеличилось до 311 289.
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