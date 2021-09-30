Москва, 30 сентября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Гражданам РФ не стоит обращать внимание на объявления, которые обещают им недорогую процедуру упрощенного банкротства. Об этом 30 сентября заявила эксперт проекта «За права заёмщиков» Общероссийского народного фронта Александра Пожарская, выступая на пресс-конференции «Кредитная зависимость: Почему долги россиян будут только расти?».

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

«Это мошенники. Потому что процедура упрощенного банкротства — это бесплатная услуга, — сказала Пожарская. — Человек приходит в МФЦ, подает документы, и если весь пакет документов соответствует требованиям, прописанным в законе, то заявление публикуется, и через полгода человек становится банкротом. После появления процедуры судебного банкротства для физических лиц в 2015 году началась волна предложений: «мы спишем долги». И сотрудничество с такими «списателями долгов» в лучшем случае оставалось просто стопкой якобы документов, которые не приведут ни к какому результату. А многие граждане попадали в еще большую кредитную кабалу».

Поэтому, как полагает Пожарская, обращать внимание на объявления такого рода не стоит.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Пожарская объяснила, растет ли в РФ просрочка по кредитам шокирующими темпами.