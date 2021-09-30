Минск, , 14:10 — REGNUM Белоруссия может быть в первую очередь интересна для международных партнеров в качестве площадки для развития торговли со странами ЕАЭС и в первую очередь — с Россией. Об этом 30 сентября заявил белорусский президент Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов ряда стран в Минске, его слова приводит издание «Беларусь сегодня».

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Беларусь может быть интересна как площадка для развития торговли со странами ЕАЭС. И прежде всего с Россией, с которой мы реализуем амбициозный интеграционный проект, открывающий новые возможности для бизнеса, науки и иных сфер», — сказал он.

Помимо этого, Лукашенко добавил, что республика очень ценит уровень взаимодействия со странами СНГ, «с которыми ее связывают крепкие узы братской дружбы» и которые, как он считает, и далее будут помогать Белоруссии углублять отношения, а также развивать торговлю и кооперацию по разным направлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время в Белоруссии объективно назрели перемены, однако о глобальной смене приоритетов речь не идет.