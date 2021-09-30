Москва, 30 сентября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Минздрав России завершил третью фазу клинических испытаний отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил 30 сентября на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Minzdrav-irkutsk.ru Вакцина «Спутник V»

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Он отметил, что эта фаза испытаний проходила с участием пациентов старше 60 лет, она охватила более 23 тыс. человек. Этот этап завершён успешно, разработчик препарата, институт Гамалеи разрабатывает новые показания для вакцинации и применения «Спутника V».

«Показан высокий профиль безопасности и эффективности вакцины, сегодня идет подготовка итогового отчета», — сказал Мурашко.

Как сообщало ИА REGNUM, Мурашко проинформировал, что более 49 млн человек в России привились первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции.

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