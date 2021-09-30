Москва, 30 сентября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Материальная поддержка российских школьников в этом году оказалась очень эффективной, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО, экономист Андрей Лобода.

Credits-helps.ru Материнский капитал

«И дело не только в дополнительных финансовых возможностях родителей, чтобы купить лучшие качественные вещи и школьные принадлежности детям.

Благодаря финансовой поддержке и средствам федерального бюджета большинство семей смогли решить вопрос оплаты внешкольных занятий, ведь кружки, например, по английскому языку и спортивные секции сегодня очень востребованы.

Россия на глазах усилила социальную поддержку граждан и радует, что на достигнутом наши чиновники пока не останавливаются. Благоприятный профицитный бюджет сегодня позволяет по примеру Счетной палаты обсудить реализацию новых инициатив по поддержке школьников.

Вполне вероятно, что для этого и не понадобится материнский капитал. Как правило, родители тратят его сразу и полностью в рамках улучшения жилищных условий или оплаты образовательных услуг в российских вузах.

В течение года рубль демонстрирует умеренное укрепление и, если монетарные власти возьмут под жесткий контроль инфляцию, есть основания прогнозировать стабилизацию цен на школьные товары и внеклассные образовательные услуги.

Российский президент Владимир Путин дал удачный старт дополнительной поддержке семьям школьников. Вполне вероятно, в 2022 году власти сохранят традицию поддержки детей и размер прямой выплаты на одного ученика может составить и 12 тысяч рублей, к этому располагает и впечатляющий профицитный бюджет России.

Поддержка семей в российских регионах сегодня особенно значима для семей с невысокими доходами. Вполне логично, если и частный бизнес поддержит инициативу государства и к началу учебного года в рамках реализации программ КСО будет начислять дополнительно хотя бы несколько тысяч рублей», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, задействовать средства материнского капитала для ежегодных выплат семьям на подготовку детей к школе предложили в Счётной палате России. Об этом говорится в материалах ведомства.

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