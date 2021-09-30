Москва, 30 сентября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. В конце 2020 и в 2021 году в Чувашии провели комплекс мероприятий, посвящённых сохранению памяти о подвиге строителей Сурского рубежа и Казанского обвода. Об этом 30 сентября заявил глава Чувашской Республики Олег Николаев на научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Глава Чувашской Республики Олег Николаев на научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Конференция в ИА REGNUM: тыл СССР и рубежи обороны в 1941−1942 годах»

«Очень важно знать и помнить нашу историю, сделать всё возможное, чтобы наши дети знали своих героев», — заявил Николаев.

«В рамках празднования Дня Победы мы впервые, хотя и были ковидные ограничения, сделали колонну, которая была посвящена героям трудовой доблести. Волонтёры прошли с портретами своих бабушек и дедушек, которые принимали участие в строительстве Сурского рубежа и Казанского обвода», — заявил Николаев.

В целях увековечивания памяти о трудовом героизме в период Великой Отечественной войны в Чувашии 2021 год был объявлен годом, посвящённым трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

информация о мероприятиях Года, посвященного трудовому подвину строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, размещается на едином информационном портале «сурскийрубеж.рф».