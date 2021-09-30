Ереван, 30 сентября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки провели 7472 исследования на коронавирус, из которых 1022 дали положительный результат. Об этом 30 сентября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

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Всего в стране выявили 261 697 носителей коронавируса. Из них 241 841 справились с инфекцией, в том числе 650 — за последние сутки. Умерли в республике 6528 пациентов с COVID-19, из которых 21 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 6402 тестов на коронавирус 896 были с положительным результатом. 461 человека медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 25 пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что в Армении в последние дни ухудшается эпидемиологическая ситуация.