Москва, , 13:53 — REGNUM Посольство Индонезии в Москве совместно с Торгово-промышленной палатой Белоруссии проведет бизнес-форум для укрепления деловых связей, сообщает посольство Индонезии.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Бизнес-форум пройдет 1 октября с 10:00 до 12:00 по минскому времени в онлайн-формате.

Индонезия надеется, что бизнес-форум будет способствовать выходу индонезийской продукции на рынки Белоруссии и Евразийского экономического союза.

Мероприятие также может привлечь белорусских инвесторов.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Российской Федерации в Индонезии заявила, что трехстороннее сотрудничество в области обороны между Австралией, Великобританией и США не принесет пользы АСЕАН.

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