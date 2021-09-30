Лондон, 30 сентября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Итоговый чемпионат Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) планируется провести без ограничений по числу зрителей на трибунах. Об этом 30 сентября сообщает La Stampa.

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Отмечается, что организаторы турнира уже начали продавать билеты на матчи группового этапа и плей-офф.

В 2021 году итоговый турнир впервые пройдёт в Турине (Италия). Он состоится с 14 по 21 ноября.

Напомним, в 2020 году победителем Итогового турнира ATP стал российский теннисист Даниил Медведев.

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