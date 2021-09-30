Томск, 30 сентября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Дума города Стрежевого в Томской области досрочно прекратила полномочия мэра Валерия Харахорина. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 сентября в областном правительстве.

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Харахорин руководил городским округом более 12 лет. В отставку он ушёл в связи с тем, что одержал победу на выборах по одномандатному округу № 12 в Законодательную думу Томской области.

С 30 сентября исполняющим обязанности мэра Стрежевого назначен Валерий Дениченко. Он является заместителем мэра по экономике и финансам.

Выборы нового главы города назначены на 3 декабря 2021 года. Конкурсная комиссия будет принимать документы от кандидатов с 4 по 23 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Законодательную думу Томской области прошли 17−19 сентября 2021 года.

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