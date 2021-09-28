Томск, , 14:58 — REGNUM Первое собрание Законодательной думы Томской области VII созыва состоится 14 октября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного парламента.

Выборы Марина Каширская © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

Собрание пройдет в Большом зале заседаний администрации Томской области. Депутаты заслушают информацию председателя областного избиркома. Также в первоочередном порядке будут рассмотрены вопросы о выборе председателя думы и его заместителя или заместителей. Их количество депутаты определят в ходе заседания.

Кроме того, парламентариям предстоит утвердить состав комитетов, избрать их председателей и сенатора РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов Законодательной думы Томской области VII созыва прошли 17−19 сентября 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Законодательная дума Томской области стала пятипартийной