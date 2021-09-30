Москва, 30 сентября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. В России просрочка по кредитам не растет шокирующими темпами. Об этом 30 сентября заявила эксперт проекта «За права заёмщиков» Общероссийского народного фронта Александра Пожарская, выступая на пресс-конференции «Кредитная зависимость: Почему долги россиян будут только расти?».

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Ипотека

«Просрочка по кредитам растет не такими шокирующими темпами, как это могло бы быть, — сказала она. — И кроме того, стали появляться инструменты, которые помогают гражданам справиться с этой ситуацией. У нас появились ипотечные каникулы, которые позволяют дать семье передышку, для того чтобы она могла решить свои проблемы и нашла возможности для дальнейшего обслуживания кредитов. Появляются государственные инструменты. И сам финансовый сектор предлагает решения, которые позволяют человеку реструктуризировать свой долг, перекредитоваться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в России предложили распространить программу льготной ипотеки на вторичное жилье.