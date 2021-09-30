Москва, 30 сентября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. В Чувашии появится мемориал «Строителям безмолвных рубежей», посвященный трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей в годы Великой Отечественной войны. Об этом 30 сентября заявил глава Чувашской Республики Олег Николаев на научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Глава Чувашской Республики Олег Николаев на научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Конференция в ИА REGNUM: тыл СССР и рубежи обороны в 1941−1942 годах»

«28 октября — это день начала строительства Сурского оборонного рубежа, планируем завершить первый этап работы. Здесь первый этап работы — это только вот сам мемориал. Но мы зарезервировали большой участок земли, чтобы тут появился музейный комплекс и соответствующая инфраструктура, чтобы люди, приезжая туда, могли содержательно провести время», — заявил Николаев.

Церемония закладки камня и капсулы с посланием потомкам на месте строительства мемориала «Строителям безмолвных рубежей» состоялась 6 августа 2021 года.

Николаев обратил внимание, что информация о мероприятиях Года, посвященного трудовому подвину строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, размещается на едином информационном портале «сурскийрубеж.рф».