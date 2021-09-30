Москва, 30 сентября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Отношение власти и населения Чувашии к Сурскому оборонительному рубежу является всей России примером того, как надо чтить историческую память. Об этом 30 сентября заявил депутат Госдумы России Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») во время научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Депутат Госдумы России Анатолий Аксаков во время научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM

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«Та работа, которую Олег Алексеевич (Николаев, глава Чувашской Республики — прим. ИА REGNUM) организовал в Чувашии, она достойна государственной премии. Это пример для всех субъектов России, это пример для всей страны», — сказал парламентарий.

Также он отметил, что проделанная в Чувашии работа по сохранению памяти о Сурском рубеже должна быть номинирована на государственную премию.